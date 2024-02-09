Риелтор рассказал россиянам, влияет ли ремонт на стоимость квартиры

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Тысячи россиян, решивших продать старую квартиру для переезда в новую, мучает вопрос о влиянии ремонта на стоимость жилья. Риелтор Константин Барсуков указал, что на рынке недвижимости существует негласное железное правило: ремонт не окупается. Тем не менее, указал специалист, всегда найдутся люди, готовые приобрести квартиру, отделать ее и продать с большей выгодой.
В интервью для портала "Ридлайф.ру" специалист указал, что пытаться продать квартиру из массового сегмента по завышенной стоимости только из-за того, что какое-то время назад в ней был сделан приличный ремонт – мертвое дело. Рынок работает здесь по иным правилам. Заработать можно, если покупатель будет рассматривать квартиру как объект для перепродажи.
В таком случае, отметил риелтор, играют роль такие факторы, как локация, отделочные материалы (точнее, состояние квартиры) и стратегия собственника-продавца. Однако бессмысленно тратиться на ремонт высшей категории и выкладывать за отделку 15 млн рублей – эти средства не окупятся.
"Похожая ситуация, если я покупаю квартиру, требующую легкого косметического ремонта, например, переклейки обоев, но при этом делаю в ней ремонт капитальный с заменой всего и вся", – высказался Барсуков, указав, что все будет определяться схемой, которую выберет бизнесмен для финансирования проекта.
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