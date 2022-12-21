Риелторы требуют лишить россиян льготной ипотеки

Обнаглевший рынок снова начал ныть

Министерство финансов внесло в кабине проект по продлению льготного ипотечного кредитования россиян сроком до 1 июля 2024 года со ставкой в 8 процентов годовых. По словам отраслевого специалиста Олега Репченко, субсидирование ставок привело к подорожанию, так как застройщики подняли цены. Ну а сами конечные выгодоприобретатели проиграли, потому что повышение цены на квартиру подразумевает рост цен на первоначальный взнос.

Девелоперы вместе с тем не отвечают на следующий вопрос: неужели рынок до решения минфина не задирал цены на жилье, выискивая предлоги для того, чтобы их поднять? Репченко же утверждает, что льготная ипотека нужна была только весной, когда ставка выросла от 20 процентов после роста ключевой ставки по решению ЦБ, вытаскивавшего экономику из шторма. А теперь же, когда ставки утряслись, рынку снова можно дать подзаработать и дать возможность повпаривать россиянам двушки в дешевых коробках, за которые они будут расплачиваться две с половиной жизни.

Рынок уверяет обывателей, что нормализация возможна после отмены льготной ипотеки: ценовой пузырь сдуется, а застройщики снизят цены. Ведь они только и ищут предлог продать подешевле, движимые исключительно гуманизмом и человеколюбием.