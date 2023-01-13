В России случился рекордный обвал ипотечного рынка

Банки повально отказывают заявителям

В начале прошлого года российские банки отказывали примерно каждому третьему клиенту в заявке по ипотеке. К концу 2022-го этот показатель превысил порог в 46% – он практически достиг половины.

Доля отклоненных заявок достигла максимального значения за последние пять лет с 2017 года, когда показатель достиг 38,4 процента. Однако прошлогодний период побил этот рекорд. 2023-1, считает глава одного из скоринговых агентств Олег Лагуткин, не только сохранит, но и усилит эту тенденцию.

"Это станет следствием регулирования рынка, вынуждающего кредиторов отказываться от нулевых маркетинговых ставок, стабилизации внешних факторов и развивающейся со стороны государства поддержки отдельных групп потребителей, которые смогут позволить себе улучшение жилищных условий", – утверждает эксперт.

В сжимающемся кольце санкционных мер и ограничений ставится под удар прибыль, которую рынок теряет по мере падения реальных доходов населения. Однако снижать цены и рисковать он по определению не может из опасений потерять капитал. Лагуткин указывает, что ключевая ставка Центробанка повысилось. Все еще действуют ненавистные рынку госпрограммы по низким ипотечным ставкам, что, впрочем, и привлекало ранее клиентов (однако банки отказывали и им).

"В условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан у банков появилась возможность для их более тщательного отбора, предпочтение отдается тем из них, у кого возможности по надлежащему обслуживанию долга наиболее очевидны. Поэтому доля одобрения ипотечных заявок в 2022 году постепенно сокращалась", – утверждают эксперты.