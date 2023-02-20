Как получить квартиру без ипотеки: самые популярные способы

Придется постараться, чтобы обойтись без процентов

Ипотека – наиболее распространенный способ приобретения жилья, за которое платить придется вам, вашим детям, внукам, правнукам и потомкам до седьмого колена. Позволить себе такую сомнительную роскошь может не каждый. А потому можно рассмотреть другие варианты приобретения жилья.

Накопление

Вполне удобный способ. Правда, если ваш уровень заработка ниже среднего, даже не задумывайтесь. Или берите себе вторую или третью работу.

Лизинг

Одиннадцать лет в России уже действует схема аренды квартиры с правом выкупа. Россиянин арендует жилую площадь, внося каждый месяц по два платежа. Первый – за аренду, второй – в счет погашения стоимости жилья, передает URA.ru.

Помощь от работодателя

Cотрудник вправе попросить у компании приобрести квартиру на основании соответствующего договора с обеих сторон. Платежи будут автоматически удерживаться с вашей заработной платы. Правда, на такие схемы идут разве что крупные компании – схема недостаточно распространенная и зачастую сомнительная с точки зрения работодателя.

Ну и, конечно, существуют способы выбить законную помощь от государства, встав на учет в органы самоуправления для очереди на бесплатную квартиру. Одно из условий – ни у кого из вашей семьи не имеется собственного или бесплатного жилья. Или аварийное состояние дома с отсутствием света, отопления и канализации.