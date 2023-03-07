Ипотечный рынок затянул удавку на шеях россиян

"Гасить" квартиру придется половину жизни

В этом году средний срок по выплате ипотеки в России может вырасти до 27 лет с ростом ежемесячного платежа от 30 тысяч рублей – эксперты прогнозируют, что причиной станет ужесточение правил выдачи ссуд.

Иными словами, условия по ипотечным кредитам станут еще хуже. По итогам первого годового квартала средняя ставка по ипотечному кредитованию перейдет порог в 8 процентов, во втором квартале она может вырасти уже более чем на 9%.

Центробанк сообщал, что на начало февраля показатель составлял 7,86 процента, включая ставки по льготным программам. А "Дом.РФ" указывал, что 24 февраля значение средневзвешенной ставке на рынке ипотечного кредитования в РФ составлял 11,2%.

Рыночные программы так и будут расти – не исключено, пишет РБК, что показатель в этом году дойдет уже до 13 процентов. А срок погашения вырастет практически на три года.

Указанный срок составляет примерно половину ожидаемой продолжительности жизни среднестатистического россиянина после достижения им совершеннолетия. Сам рынок, однако, надеется на сохранение спроса за счет стабилизации ценовой динамики и субсидий, передает РИА ФАН.

Телеканал МИР24 указывает, что у российских банков появилась новая тенденция: теперь они продают квартиры с ипотечным долгом.