Над ипотечным рынком РФ раздулся огромный пузырь

Над ипотечным рынком РФ раздулся огромный пузырь
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Спрос на жилье растет, а денег становится меньше

Программа ипотечного кредитования побила рекорд по популярности: в этом году ей стали интересоваться в полтора раза чаще, чем в 2022 году. С начала 2023-го ставка льготного кредита составила 8 процентов вместо прежних семи, передают "Известия".

За трехмесячный период с начала года в банки поступило практически 200 тысяч (199,3) заявок от физических лиц. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано лишь 133 с лишним тысячи заявок. В отдельных банках рост спроса фиксируется на треть Так, "Сбер" сообщает о росте в 32%, передает "Свободная Пресса".

Рынку уже грозит формирование ипотечного пузыря, считают эксперты. Сумма выдач за январь-февраль подскочила почти в два раза – с 85,3 до 152,1 миллиарда рублей. Банковский аналитик Наталия Богомолова указывает, что такая тенденция является следствием повышения цен на недвижимость, которую еще можно приобрести за счет жилищных кредитов.

При этом в России ухудшается стандарт кредитования – теперь займы выдаются клиентам с высокой долговой нагрузкой при низком первоначальном взносе, считает эксперт. Так, за последний квартал прошлого годы было одобрено 44 процента займов для россиян с высоким показателем долговой нагрузки – от 80 процентов.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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