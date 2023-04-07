В России обрушился рынок вторичного жилья - эксперт

Цены на вторичку падают

В ближайшее время в России стоит ждать падения стоимости жилья на вторичном рынке, уверен вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Эксперт указал, что сейчас стоимость предложения вовсе не соответствует стоимости реальной сделке на рынке недвижимости. "Вторичка" в этом отношении падает.

Основной фактор – срок нахождения квартиры на рынке недвижимости. Учитывая, что такие объявления хранятся годами, цена неуклонно катится вниз.

"От того, сколько времени экспонируется объект, очень сильно зависит, что на самом деле с трендом. Само по себе изменение цен предложений вообще ни о чем не говорит с точки зрения ожиданий на рынке", – приводит МИР24 заявление эксперта.

Еще один фактор – количество сделок, которых стало меньше на целую треть с прошлого года.