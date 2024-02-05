Аналитики сообщили, какие популярные товары заметно подешевеют

Цены снизятся уже в ближайшее время

Специалисты Росстата заявили, что в ближайшее время россияне смогут наблюдать снижение цен на некоторые популярные товары. Аналитик Даниил Кашин рассказал, что бытовая химия в этом году подешевеет на 5-7 процентов. По его словам, ранее чистящие средства чаще всего доставляли из-за рубежа. Теперь же в России нашли способ обходиться без импортных товаров этого сегмента.

"Я думаю, что цены упадут примерно на 5–7 процентов. Многие компоненты мы уже производим сами", — порадовал россиян специалист.

Впрочем, эксперты отмечают закономерное падение цен на многие продукты, отмечает Даниил. Например, гречневая крупа подешевела сразу на 20 процентов, а вслед за ней на 10 процентов упали цены на картофель. Кашин объясняет это тем, что предложение на рынке по сравнению со спросом гораздо выше.

Наконец, специалисты отмечают снижение стоимости яиц, цены на которые подлетели в прошлом году. Сейчас они на 0,2 процента дешевле.

Гораздо выгоднее стало приобретать технику и гаджеты, за которые переживали многие россияне. Аналитик сообщил, что теперь эти товары поставляются в Россию из дружественных стран и дефицита из-за санкций больше нет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году сильно подорожает ряд продуктов. В среднем цены на них вырастут на 10 процентов.