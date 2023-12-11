Резко подорожал главный для россиян продукт: когда ждать спада цен

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Некоторое время назад в социальных сетях начали распространяться недовольные и даже отчасти панические настроения. Во всех городах нашей страны резко подскочили цены на основу здорового питания россиянина – куриные яйца.
Как известно, именно этот полезный, сытный и вкусный продукт большинство граждан нашей страны едят на завтрак. Резкий рост стоимости куриных яиц не на шутку озаботил россиян. В декабре десяток яиц легко может обойтись в сумму, превышающую 150 рублей.
За подходящий к концу 2023 год цены на этот основополагающий продукт питания увеличились на почти 37%. Только за ноябрь стоимость подскочила на 15%, отмечает телеканал "360". Цены на яйца различаются в зависимости от торговой точки и региона продажи.
Сегодня за десяток можно выложить от 90 до 170 рублей. Такой космический взлет цен связывают с ростом спроса и проблемами на птицефабриках. На предприятиях подскочили издержки, не хватает рабочих рук, также известно о повальном море куриц из-за гриппа.
На этом фоне в некоторых регионах начались ограничения на торговлю. Так, как сообщает интернет-издание "Радио 1", на ярмарках Белгородчины ограничили продажу куриных яиц в одни руки.
Эксперты отмечают, что если цены на куриные яйца вернутся к привычным показателям, то произойдет это не раньше весны будущего года. Федеральная антимонопольная служба именно к этому сроку потребовала у торговых сетей снизить наценку на продукт. Впрочем, некоторые экономисты считают, что яйца уже не подешевеют.
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