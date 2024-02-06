В ФАС предложили способ защитить россиян от завышенных цен на товары

Специалисты запретят торговым сетям увеличивать стоимость в некоторых случаях

Федеральная антимонопольная служба придумала, как защитить россиян от необоснованного завышения цен на продукты. Еще в декабре специалисты направили в правительство законопроект, согласно которому стоимость на товар будет считаться необоснованно завышенной, если она выросла более чем на 30 процентов от величины инфляции за период в 60 дней.

Сейчас же ФАС внесли ужесточающие поправки в проект, и цену будут считать завышенной в случае роста на 5 процентов за тот же период времени, если на то нет очевидных экономических причин.

К таким факторам отнесли сезонность товаров, изменение стоимости на сырье или очевидное изменение спроса, а также изменения первоначальных тарифов и сложности с логистикой из-за санкций.

ФАС сообщили, что если цена будет признана завышенной, то производителю или компании, продающей товар, запретят увеличивать стоимость.

Впрочем, пока это только на стадии законопроекта. А пока эксперт Сергей Юшин рассказал, что в 2024 году может подорожать мясо. По словам специалиста, рост составит примерно 5 процентов, что считается не таким уж и большим скачком, передает телеканал “360”.

Юшин сообщил, что цены на мясо удастся сохранить доступными только в случае стабильной ситуации на производстве и отсутствия заболеваний среди животных. Так, по словам специалиста, сейчас в России один человек потребляет порядка 80 килограммов мяса в год.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты подешевеют в 2024 году.