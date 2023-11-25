Куда вложиться в 2024 году: россиянам назвали самые выгодные варианты

Куда вложиться в 2024 году: россиянам назвали самые выгодные варианты
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Доллар и евро все еще актуальны для скупки, указывает экономист

Наиболее выгодными вложениями для россиян в 2024 году станет твердая валюта с золотом, уверен финансовый эксперт Владимир Григорьев. Специалист также включил банковские вклады, ставшие весьма выгодным делом с точки зрения прибыли для населения в последнее время.

Экономист указал, что выгода депозита обусловлена, как ни странно, повышением ключевой ставки Центробанком. Поэтому ставки по вкладам останутся на текущем уровне – и, быть может,  даже вырастут. Поэтому вклады – один из вариантов.

Надежные инструменты имеют больше шансов на устойчивость, пока остальные будут обесцениваться. Григорьев считает, что за декабрь-январь доллар немного сбавит обороты и упадет, поэтому целесообразно скупать валюту. Наибольший спрос с ликвидностью у доллара и евро, которые подешевеют в цене. Всем известно о том, как непредсказуем валютный рынок в России.

Финансовый эксперт также рекомендует обратить внимание на драгоценные металлы. У золота имеются весьма неплохие перспективы на фоне мировой нестабильности. До какого времени это продлится – неизвестно. А потому нужно расширять горизонт планирования. В кризисные времена золото растет.

Наибольшая доходность же будет доступна на рынках ценных бумаг. Опытные инвесторы действуют именно здесь. Однако здесь довольно высокий порог вхождения – потребуется как следует изучить ситуацию, чтобы не потерять средства. Вам придется постоянно анализировать информацию и заниматься мониторингом собственных вложений.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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