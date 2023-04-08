Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару

Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
Фото: www.unsplash.com
Финрынок претерпевает изменения

Ситуацию в сфере экономики назвать стабильной сегодня достаточно сложно. Люди, которые имеют в запасе иностранную валюту, внимательно следят за развитием событий. Дельный совет по поводу американских "баксов" дали профильные эксперты.

Так, по мнению специалистов, люди, которые закупились долларами по курсу ниже 60-70 рублей за единицу, могут смело продавать валюту с тем, чтобы зафиксировать полученную прибыль. Таким образом, игроки финансового рынка могут с выгодой избавиться от "зеленых".

"Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей", – подчеркнул экономист инвестбанка "Синара" Сергей Каныгин.

Специалисты напомнили, что 8 апреля доллар обновил максимум с апреля 2022 года на отметке 83,50 рубля за единицу. Сегодня продажа валюты представляется весьма выгодным предприятием.

К слову, недавно был опубликован прогноз других специалистов, которые предсказывают рост доллара до цены в 100 рублей за единицу.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Неожиданная находка в советских МиГ-29 из Словении взбесила ВСУ

Украинцам не смогли передать российскую технику

Спецоперацию на Украине ждет неожиданный конец

Озвучено вероятное будущее конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей