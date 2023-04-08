Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару

Финрынок претерпевает изменения

Ситуацию в сфере экономики назвать стабильной сегодня достаточно сложно. Люди, которые имеют в запасе иностранную валюту, внимательно следят за развитием событий. Дельный совет по поводу американских "баксов" дали профильные эксперты.



Так, по мнению специалистов, люди, которые закупились долларами по курсу ниже 60-70 рублей за единицу, могут смело продавать валюту с тем, чтобы зафиксировать полученную прибыль. Таким образом, игроки финансового рынка могут с выгодой избавиться от "зеленых".

"Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей", – подчеркнул экономист инвестбанка "Синара" Сергей Каныгин.

Специалисты напомнили, что 8 апреля доллар обновил максимум с апреля 2022 года на отметке 83,50 рубля за единицу. Сегодня продажа валюты представляется весьма выгодным предприятием.



К слову, недавно был опубликован прогноз других специалистов, которые предсказывают рост доллара до цены в 100 рублей за единицу.

