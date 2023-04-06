Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей

Эксперты оценили ситуацию на рынке

В последние несколько дней доллар показывает стремительный рост. По данным на утро 6 апреля, его курс впервые с 18 апреля 2022 года достиг 80 рублей, прибавив за месяц 7,5%. Эксперты предупреждают, что тенденция может продолжиться.

Финансовый аналитик Михаил Беляев утверждает, что в апреле колебания доллара будут сохраняться в пределах 80 рублей. По его словам, проблемы у рубля начались еще в декабре, когда российская экономика столкнулась с небольшой заминкой. Американская экономика, в свою очередь, начала оправляться от предкризисного летнего состояния. Причина плохой тенденции для российского рубля заключается в том, что предприниматели не проявляют достаточной активности, которая позволила выводить экономику России на устойчивую траекторию роста.

Экономист Денис Ракша, напротив, уверен, что ничего страшного для российского рубля не происходит. Он считает, что курс валюты снижается "на эмоциях" из-за каких-то слухов и временных ожиданий. ЦБ РФ не станет допускать серьезного падения, полагает эксперт.

"Может быть, когда-нибудь доллар будет стоить и 100 рублей, но не в пределах обозримого горизонта планирования", – заявил он.

Аналитик Дмитрий Прокофьев объяснил, что падение курса рубля нужно воспринимать исключительно как сигнал к действию. Он полагает, что так рынок указывает на необходимость увеличения объемов наличности в обороте, передает RT.