Для рубля наступил "Судный день" - экономист

Для рубля наступил "Судный день" - экономист
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Экспортерам добивают валюту

За несколько месяцев рубль опустился примерно на 20% к основным валютам мира. То, что происходит с "россиянином", можно назвать девальвацией в ползучем темпе. Однако кое-что может затормозить этот процесс на уровне 85 рублей за доллар, указал инвестиционный стратег Сергей Суверов.

Главная причина, считает аналитик – превосходство оттока капитала над профицитом торгового баланса из-за падения нефтегазовой прибыли. Она, в свою очередь, снижается из-за санкционных мер. Наглядный пример – дисконт Urals к Brent и снижение экспортной выручки директоров "Газпрома" вследствие снижения поставок голубого топлива в Европу.

Еще один фактор – дефицит государственного бюджета. Рынок в некоторой степени сохраняет ожидания в виде финансирования за счет монетарной политики – стоит только Центробанку ускорить печатный станок. 

Однако слабый рубль чрезвычайно выгоден для экспортеров. Доллар будет расти по отношению к рублю. Он уже преодолевал порог в 85 рублей. Да и ЦБ утверждал, что ему нужно таргетировать инфляцию, а не сам валютный курс.

Однако есть способ "заморозить" курс рубля на уровне 85 за доллар – если ОПЕК+ сократит добычу на миллион баррелей в сутки, а в 2023 наступит мировой дефицит углеводородов. Brent подскочит к 90 – 100 долларам за баррель при отсутствии рецессии у Запада. 

"Дисконт Urals к Brent также должен снизиться из-за нормализации логистики. Это может увеличить профицит торгового баланса и уменьшить дефицит бюджета. Бенефициаром процессов станет курс российской валюты" – пишет "Прайм"

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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