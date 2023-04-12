Центробанк оправдался за рухнувший рубль

Глава регулятора пустилась в защиту любимого рынка, которому, как всегда, не хватило немного денег

Центробанк поддерживает стабильную валюту, однако против "административного определения курса". Вмешательство государства в рынок, который, естественно, может и способен регулировать все сам, станет причиной "резкой девальвации" и выльется в финансовый кризис, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ не стала объяснять, каким образом государственные меры приводят к девальвации валюты. Набиуллина сообщила, что сейчас страна не нуждается в репатриации валютной выручки и иных ограничениях.

Глава ЦБ заявила, что основные экспортеры в РФ продолжают заниматься продажей экспортной выручки. А снижение экспорта и общее падение цен на нефть и стало причиной ослабления рубля.

Председатель Центрального банка добавила, что часть валютных ограничений власти отменили для реализации "внешнеэкономических связей". А валютные ограничения, уверена Набиуллина, негативно отразятся для отечественного рынка и для государственной экономики в целом.