Центробанк оправдался за рухнувший рубль

Курс рубля
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Центробанк поддерживает стабильную валюту, однако против "административного определения курса". Вмешательство государства в рынок, который, естественно, может и способен регулировать все сам, станет причиной "резкой девальвации" и выльется в финансовый кризис, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Председатель ЦБ не стала объяснять, каким образом государственные меры приводят к девальвации валюты. Набиуллина сообщила, что сейчас страна не нуждается в репатриации валютной выручки и иных ограничениях.
Глава ЦБ заявила, что основные экспортеры в РФ продолжают заниматься продажей экспортной выручки. А снижение экспорта и общее падение цен на нефть и стало причиной ослабления рубля.
Председатель Центрального банка добавила, что часть валютных ограничений власти отменили для реализации "внешнеэкономических связей". А валютные ограничения, уверена Набиуллина, негативно отразятся для отечественного рынка и для государственной экономики в целом.
Никаких движений на Запад