Россия, как и прежде, продает сырье за валюту

Утверждение, что Россия может навсегда забыть о динамике валютных курсов из-за массового оттока иностранного рынка, можно опровергнуть, считает экономист Михаил Беляев. Экономические связи современного капиталистического рынка чрезвычайно устойчивы – в мировой цепочке Россия остается надежным импортером энергоресурсов. Поэтому попытки обойти санкции и найти обходные пути будут наблюдаться и в дальнейшем.

В мировой экономике наблюдается "двойная жизнь". Политические элиты объявляют санкции и отрабатывают спущенную Белым домом установку, а экономика продолжает работать с логистической и сырьевой цепочкой, в которой РФ играет одну из ключевых ролей.

Курс валюты зависит от текущего состояния экономики. Величину эту нельзя отформатировать по своему желанию. Курс меняют события в политике и мире, а также конъюнктурные факторы. Все это определяет спрос и предложение на валюты. Россия, как и прежде, закупает иностранные компоненты для отечественной промышленности – оборудования и станков. Однако ослабление рубля приводит к тому, что такая продукция растет в цене. А за все, как известно, платит конечный потребитель – народ.

Низкий курс, вне всяких сомнений, помогает ключевым экспортерам, которые уплачивают средства в государственный бюджет. Однако бюджет составляет примерно треть экономики. Когда выигрывает экспорт, проигрывает импорт, указал эксперт.