Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае

Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На это повлияет сразу несколько факторов

В последнее время российская валюта потеряла несколько позиций по сравнению с американской и европейской. Эксперты утверждают, что это связано с ценами на нефть и соответственным уменьшением российских доходов, однако в ближайшем будущем серьезных потрясений для рубля не будет. 

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в мае торговые диапазоны будут находиться между уровнями 78,5–85 рублей за доллар и 86,5–95 рублей за евро. На курсе рубля положительно скажется стабльность мировой экономики и потребность Индии и Китая в российском топливе. Усиления западных санкций при этом не ожидается.

Экономист Владимир Брагин утверждает, что правдивые прогнозы можно делать лишь на короткий срок из-за общей нестабильности. Он напомнил, что в последнее время ослабление рубля имело "эмоциональную природу" и не была обусловлена ухудшением долгосрочных факторов – состоянием экономики или инфляцией. Поэтому он считает, что вскоре доллар будет постепенно ослабевать, а российская валюта, напротив, наращивать свои позиции.

"Следует ожидать обратного движения на длинном горизонте. Исходя из этого, я бы ставил на укрепление рубля в ближайшие месяцы",

– подытожил он.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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