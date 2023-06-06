Минфину предложили план по спасению бюджета России

Минфину предложили план по спасению бюджета России
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дефицит казны снова бьет рекорды из-за мегарасходов

В условиях резкого падения нефтегазового бюджета страны необходимо спасать рубль частичной девальвацией, переходом в расчеты с Индией за поставки нефти в валюте, на которую  оппозиция Запада делает ставку – юань.

Дефицит российского бюджета по итогам первого квартала 2023 года составил 3,4 триллиона рублей. Лишь за апрель он вырос на целый миллиард. За июнь Россия недосчитается 44 млрд рублей в объеме нефтегазовых доходов.

Экономист Артем Голубев отмечает тревожность подобных сигналов, подчеркивая, что Минфин явно вышел из собственных рамок: ведомство планировало выйти на дефицит бюджета в 2,2 трлн рублей (2% ВВП). Вышло на 1,2 трлн больше.

Если финансовый блок возьмет курс на девальвацию рубля в районе 85-87 за доллар, прибыль удастся компенсировать. Рост нефтедобычи за пределами ОПЕК+ также сыграет свою роль. Однако в целом разработка месторождения падает уже на глобальном уровне: инвестиции сокращает как Запад, так и Восток. Параллельно падает стоимость энергоносителей. За май Urals потерял 5,3 доллара в расчете за баррель, и само сырье продают ниже потолка в 60 долларов.

Москва же твердо идет на Восток, на который сделала ставку: ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не готова признать легитимность "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане, хотя считает рабочий диалог с ним неизбежным, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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