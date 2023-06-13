Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину

Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Иностранная валюта бьет годовой рекорд

Финансовый эксперт Владимир Григорьев прогнозирует рост доллара и евро. Во время торгов на Мосбирже "американец" и "европеец" побили рекорд – последний вырос до 91 рубля. По словам экономиста, власти располагают достаточно широким инструментарием для приведения валютного курса в порядок.

Пока что, считает спикер, отечественная экономика не до конца адаптировалась к текущим реалиям. Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного импорта и от собственного экспорта нефтегазовых ресурсов.

Естественно, Минфин видит выгоду в высокой стоимости доллара и евро – этот фактор необходимо учитывать. Вероятно, иностранная валюта либо закрепится на текущем уровне, либо продолжит расти дальше. Второй вариант Григорьев видит более вероятным.

Рубль же слабеет еще с мая 2023 года. И в ближайшее время, указывают финансовые эксперты, изменений тенденции ждать не стоит.

Ранее экономисты призвали власти перейти в расчет с Индией за нефть в юанях для спасения отечественной валюты. Минфин весной отчитался о резком росте дефицита российского бюджета – за апрель он вырос на 44 миллиарда рублей. Вероятно, за счет роста курса иностранной валюты ведомство пытается компенсировать недополучение прибыли.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Отказываются отдавать в Россию: гибель россиянина в Египте привела к новому скандалу

Появились кошмарные подробности инцидента

Россияне столкнулись с внезапной блокировкой банковских карт

Ограничения коснулись тех, кто уехал из страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей