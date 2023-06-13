Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину

Иностранная валюта бьет годовой рекорд

Финансовый эксперт Владимир Григорьев прогнозирует рост доллара и евро. Во время торгов на Мосбирже "американец" и "европеец" побили рекорд – последний вырос до 91 рубля. По словам экономиста, власти располагают достаточно широким инструментарием для приведения валютного курса в порядок.

Пока что, считает спикер, отечественная экономика не до конца адаптировалась к текущим реалиям. Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного импорта и от собственного экспорта нефтегазовых ресурсов.

Естественно, Минфин видит выгоду в высокой стоимости доллара и евро – этот фактор необходимо учитывать. Вероятно, иностранная валюта либо закрепится на текущем уровне, либо продолжит расти дальше. Второй вариант Григорьев видит более вероятным.

Рубль же слабеет еще с мая 2023 года. И в ближайшее время, указывают финансовые эксперты, изменений тенденции ждать не стоит.

Ранее экономисты призвали власти перейти в расчет с Индией за нефть в юанях для спасения отечественной валюты. Минфин весной отчитался о резком росте дефицита российского бюджета – за апрель он вырос на 44 миллиарда рублей. Вероятно, за счет роста курса иностранной валюты ведомство пытается компенсировать недополучение прибыли.