У доллара появился сильный конкурент – и это не юань

У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Фото: Idil Toffolo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ряды пополнила новая валюта

За последние десять лет доллар оказался самой сильной мировой валютой. Его рост в период с июня 2013 по 2023 года стал самым высоким. Однако данные выявили неожиданную тенденцию, поскольку теперь у американской валюты есть сильный конкурент – и это не доллар.

Согласно последним сведениям, в списке лидирующих по укреплению за минувшее десятилетие валют оказался польский злотый, взяв второе место. Его эффективность выросла более чем на 10%. На третьем месте оказалась индийская рупия со значениями чуть меньше 10%.

Больше всех при этом пострадала турецкая лира, которая рекордно упала за последние десять лет – чуть больше 50%. Конкуренцию составить ей не смогли ни одна другая мировая валюта.

Российский рубль оказался шестым в списке антилидеров, поскольку его падение составило около 20%. Его опередили колумбийское песо, белорусский рубль, норвежская крона и японская иена. Китайскому юаню удалось сохранить прежние позиции.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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