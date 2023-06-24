Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России

Крупневшие российские банки на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" резко подняли курс иностранной валюты на несколько пунктов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Теперь, согласно официальным данным, доллар во многих организациях превысил 90 рублей. Евро стоит порядка 100 рублей за единицу.

Самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке – 84,87 и 93,06. В Сбербанке – 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

Ранее Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам заявил, что расценивает происходящее в Ростове-на-Дону как мятеж, пообещав наказать всех причастных к его организации.