Курс рубля резко рухнул

Аналитики спорят о том, что будет дальше

После открытия торгов на Мобирже курс российской валюты пошел вниз по отношению к другим иностранным платежным средствам. Спрос на рубль на валютном рынке продолжает падать, и эксперты опасаются, что такая тенденция может сохраниться до конца лета.

По данным на утро 30 июня, стоимость доллара доросла до 88 рублей впервые с 29 марта прошлого года. Евро торгуется в районе 96 рублей – подобное также было зафиксировано только в марте 2022-го. Стоимость юаня поднялась выше 12,14 рублей впервые с 21 апреля 2022 года.

Часть экспертов полагает, что курс рубля должен стабилизироваться в ближайшее время. На обрушение позиций нацвалюты влияют дефицит бюджета, отток капитала, а также недавняя политическая нестабильность. Предпосылок для дальнейшего роста доллара они не видят, передает телеканал "360".

Другие аналитики не разделяют оптимистичного настроя. По их словам, предпосылок для скорого укрепления курса рубля нет. Они полагают, что стоимость иностранной валюты может вырасти до 100 рублей за евро и 90 рублей за доллар до конца лета.