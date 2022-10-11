Для просчета финансовой подушки безопасности используется простая формула

Экономист Наталья Вещелюк утверждает, что в текущей нестабильной ситуации людям лучше подготовить запас денег, который сможет обеспечить экономическую защиту на определенный период. Сколько именно средств нужно запасти она рассказала в беседе с "Прайм".

Аналитик утверждает, что необходимый минимум – это сколько семья или конкретный человек тратят за 3 месяца, пишет РИА ФАН. Лучше, если денег будет больше – примерно на полгода.

"Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия", – пояснила специалист.

Вещелюк отметила, что в условиях нестабильности инструмент для снятия денег должен быть доступным, чтобы в случае чего быстро получить средства на руки, сообщает телеканал "360". Вкладываться в более сложные стоит только в том случае, когда кошелек на "черный день" полностью сформирован.

При этом экономист отметила, что сверх этой суммы лучше иметь отдельные средства на непредвиденные расходы – медицинскую помощь и срочный ремонт авто.