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Экономист Наталья Вещелюк утверждает, что в текущей нестабильной ситуации людям лучше подготовить запас денег, который сможет обеспечить экономическую защиту на определенный период. Сколько именно средств нужно запасти она рассказала в беседе с "Прайм".
Аналитик утверждает, что необходимый минимум – это сколько семья или конкретный человек тратят за 3 месяца, пишет РИА ФАН. Лучше, если денег будет больше – примерно на полгода.
"Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия", – пояснила специалист.
Вещелюк отметила, что в условиях нестабильности инструмент для снятия денег должен быть доступным, чтобы в случае чего быстро получить средства на руки, сообщает телеканал "360". Вкладываться в более сложные стоит только в том случае, когда кошелек на "черный день" полностью сформирован.
При этом экономист отметила, что сверх этой суммы лучше иметь отдельные средства на непредвиденные расходы – медицинскую помощь и срочный ремонт авто.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится