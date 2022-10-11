Сколько денег отложить на "черный день": россиянам дали универсальный совет

Сколько денег отложить на "черный день": россиянам дали универсальный совет
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для просчета финансовой подушки безопасности используется простая формула

Экономист Наталья Вещелюк утверждает, что в текущей нестабильной ситуации людям лучше подготовить запас денег, который сможет обеспечить экономическую защиту на определенный период. Сколько именно средств нужно запасти она рассказала в беседе с "Прайм". 

Аналитик утверждает, что необходимый минимум – это сколько семья или конкретный человек тратят за 3 месяца, пишет РИА ФАН. Лучше, если денег будет больше – примерно на полгода. 

"Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия", – пояснила специалист.

Вещелюк отметила, что в условиях нестабильности инструмент для снятия денег должен быть доступным, чтобы в случае чего быстро получить средства на руки, сообщает телеканал "360". Вкладываться в более сложные стоит только в том случае, когда кошелек на "черный день" полностью сформирован. 

При этом экономист отметила, что сверх этой суммы лучше иметь отдельные средства на непредвиденные расходы – медицинскую помощь и срочный ремонт авто.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей