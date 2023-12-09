Ни за что не ставьте это на новогодний стол: удача отвернется

В этот раз придется проявить особую изобретательность в плане кулинарных изысков

Новый год – большой праздник, к которому многие начинают готовиться за несколько недель, а то и за месяц. Нужно придумать массу деталей: от места празднования и подарков до сервировки новогоднего стола. Последнему стоит уделить особо пристальное внимание – символ года не любит ленивых.

Согласно восточному календарю, 2024 год пройдет под патронажем Зеленого Древесного Дракона. Этот символ любит креативные блюда, поэтому самое время проявить фантазию в кулинарии!

Дракону придутся по вкусу рыба и морепродукты. Также можно экспериментировать с острыми специями вроде перца, чеснока или имбиря. Фрукты, особенно мандарины и апельсины, притянут в дом изобилие в Новом году.

Однако лучше исключить курицу и кролика – соседство на столе со спасенным им животным может не понравиться Дракону. Полуфабрикаты и консервы тоже нежелательны, так как Змей предпочитает лишь свежую и натуральную пищу.

Так что проявите фантазию, выбирайте свежие ингредиенты, добавляйте побольше специй – и Дракон в Новом 2024 году будет к вам благосклонен!

Ранее сообщалось, что точно не стоит никому дарить на Новый год.