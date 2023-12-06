Какие привычки губительно влияют на мозг

Некоторые моменты в жизни негативно отражаются на работе самого важного органа

Николай Басков объявил, что скоро собирается въехать в новый дом, ради которого он даже взял кредит. Своими откровениями певец поделился за кулисами концерта «Звезд Дорожного радио». По словам «золотого голоса» России, его дом идеален для новогоднего торжества, потому что прямо перед входом растет живая елка. Ее-то артист и намерен украсить. Правда, не сам.

- У меня не хватает времени на украшение елки, как у Билана. Я просто приглашу специально обученных людей, они и дизайн придумают и все сделают красиво. Еще одна обязательная новогодняя традиция из моего детства - это салат оливье. Сам, конечно, не делаю, заказываю с определенным требованием: все, что находится в салате, должно быть мельче, чем горошек. Тогда отменно получается.





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