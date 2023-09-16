Как алкоголь действует на мозг

Как алкоголь действует на мозг
Фото: www.unsplash.com
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От спиртных напитков давно пора отказаться

О вреде алкоголя на здоровье человека хорошо известно всем. Однако, к сожалению, далеко не всех это останавливает от употребления горячительных напитков. Многие продолжают злоупотреблять алкоголем, несмотря на рекомендации врачей, которые в один голос твердят об опасности таких развлечений.

Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, как спиртные напитки влияют на мозг. Опытный эксперт отметил, что злоупотребление горячительными напитками может разрушить ментальное здоровье человека. Кроме того, алкоголь очень негативно влияет на память и другие функции мозга.

Из-за пагубного действия спиртного у человека могут проявиться психозы, припадки, резкие смены настроения. Общение с таким несдержанным типом быстро перестанет доставлять удовольствие окружающим и родным.

Также регулярное употребление алкоголя приводит к нарушению сна. Человек может столкнуться с бессонницами, сон перестает обеспечивать нужное организму расслабление, и человек не высыпается, на фоне чего становится крайне раздражительным. Врач подчеркивает, что от вредной привычки нужно как можно быстрее избавляться.

Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

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