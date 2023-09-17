Не вставая с дивана: идеальный способ накачать пресс для самых ленивых

Не вставая с дивана: идеальный способ накачать пресс для самых ленивых
CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Потребуется совсем чуть-чуть вашего настроя

Фитнес-тренер Анна Полякова рекомендует всем россиянам выполнять скручивания по двадцать раз в три подхода для идеального пресса.

Поднимите верхнюю часть корпуса в лежачем положении, зафиксируйте руки над головой и держите ноги в  горизонтальной позиции. Поднимайте тело на выдохе, а при распрямлении вдыхайте.

Есть и более усложненный вариант – подъем корпуса со скручиваниями. Коснитесь левым локтем правого колена, а затем – правым локтем левого колена. Упражнение это доступно даже для самых ленивых, так как его можно выполнять, не сдвигаясь с места на любимом диване. Правда, оптимально выполнять упражнение на коврике.

Регулярные занятия с прессом, отметила специалист, в значительной мере улучшают работу внутренних органов, положительно влияя на мочеполовую систему.

Правда, подчеркивает специалист, оптимально размяться перед выполнением упражнений – например, в качестве зарядки подвигаться под приятную музыку. Во всем остальном можно не утруждать себя передвижениями по квартире – для упражнений на брюшной пресс требуется минимум пространства.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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