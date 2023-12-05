Эти привычки могут привести к аварии: что категорически нельзя делать за рулем

Простые правила спасут жизнь вам и вашим близким

Современные машины становятся всё более безопасными благодаря новым технологиям. Многие автолюбители в салоне уже чувствуют себя, как дома: завтракают, пьют кофе, слушают музыку, общаются по телефону. Однако многие водители пренебрегают элементарными правилами и подвергают опасности себя и окружающих.

Рассмотрим несколько распространенных опасных привычек, от которых стоит избавиться.

1. Пить горячие напитки за рулем. Утренний кофе из придорожного кафе в уютном салоне авто – это, конечно, приятно и романтично, но позволить его себе можно, только если вы уже припарковались. При резком торможении вы рискуете обжечься или подавиться, что может привести к потере контроля над автомобилем.

2. Держать руки внизу на рулевом колесе. Нет правила, которое строго запрещало бы это делать, однако стоит прислушаться к совету в целях предотвращения ДТА. Подобное положение рук увеличивает время реакции в критической ситуации: иной раз не хватает доли секунды, чтобы избежать столкновения.

3. Разговаривать по громкой связи во время вождения. Современному человеку свойственна многозадачность, но это явно не тот случай. Даже голос близкого человека отвлекает и снижает концентрацию.

4. Полностью полагаться на навигатор. В век высоких технологий и переизбытка всевозможной информации наш мозг нередко бывает слишком перегружен, чтобы тщательно запоминать маршруты: иной раз мы пользуемся "Яндекс картами", чтобы просто дойти до ближайшей почты или аптеки. Однако полагаться на собственную память и внимательность все же стоит: иногда даже искусственный интеллект может дать неверные инструкции. Необходимо также ориентироваться на дорожные знаки.

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