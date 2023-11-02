Одна гигиеническая привычка британцев вызвала недоумение у россиян

У каждой страны свои особенности

Благодаря зарубежному кинематографу жизнь в западных странах представляется гражданам России чем-то сказочным, прекрасным и безоблачным. Впрочем, в последние годы это очарование постепенно проходит. Более того, периодически всплывают странные особенности жителей западных стран, которые приводят наших граждан в ступор.



Например, одна гигиеническая привычка проживающих в Великобритании людей нашим гражданам кажется чем-то удивительным и даже диким. Своими не самыми приятными впечатлениями от национальных особенностей британцев поделился россиянин, который переехал жить в Лондон.



Молодой человек обратил внимание, что снаружи дома британцев выглядят как с картинки. Однако внутри неподготовленные люди могут столкнуться с кое-чем весьма удивительным. Речь идет о ванной комнате. Оказалось, что во многих домах, в особенности в старом фонде существует два отдельных крана для горячей и холодной воды. Таким образом, запустить привычную теплую струю и хорошенько помыться не удастся.



Молодой человек обратил внимание, что британцы в принципе не моются, а скорее споласкиваются. Для того чтобы набрать воду подходящей температуры для умывания или мытья посуды, им нужно заткнуть слив и включить оба крана.

"Англичане не привыкли мыться под струей воды, они больше споласкиваются, чем моются", – рассказал о быте жителей Великобритании молодой человек.

К слову, недавно необычная гигиеническая привычка россиян удивила европейцев.

