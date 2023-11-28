Почему зимой пробежки полезнее: плюсы "холодного" бега

Почему зимой пробежки полезнее: плюсы "холодного" бега
Фото: unsplash.com
Понижение температуры - не повод прекращать тренировки

Пробежки ради здоровья и красивой фигуры любят многие люди. Однако некоторые бегают по улице только когда тепло. А с наступлением осени и зимы либо переходят в зал для продолжения тренировок, либо прекращают их до весны. Однако недавние исследования медиков доказали, что бег в холодную погоду гораздо полезнее. Многие врачи призывают пациентов не прекращать пробежки на открытом воздухе даже в холода.

Итак, разберем, чем хороши зимние пробежки. Во-первых, организму достается меньше температурного стресса. В жару гораздо опаснее бегать, потому что тело разогревается сильнее и нагрузка на сердце сильно возрастает. Во-вторых, зимний бег уничтожает куда больше калорий, чем комфортная пробежка весной или летом. Поэтому "холодные пробежки" куда лучше способствуют похудению и поддержанию нормального веса.

Наконец, зимний бег помогает превратить "плохой", белый жир, в "хороший" бурый, представляющий собой метаболическую ткань. Воздействие холода плюс нагрузка во время бега помогут преобразовать жир быстрее и качественнее. И это не говоря о том, что бег в принципе – полезное занятие, ибо любители этого вида спорта реже болеют сердечно-сосудистыми хворями и живут на несколько лет дольше, чем те, кто не любит физкультуру.

Как пишет портал "Ридлайф.ру", бессменный сотрудник медпункта Чикагского марафона доктор Джошуа Бломгрен, ортопед и постоянный сотрудник медпункта советует зимним спортсменам несколько простых правил, чтобы уберечь здоровье и получить максимальную пользу от тренировок.

Например, он рекомендует не выходить на пробежку в хлопковых или шерстяных костюмах, а предпочесть им плотную синтетическую ткань, имеющую водоотталкивающую пропитку, защищающие от ветра мембраны и термоизоляционные вставки. Кроме того, медик напоминает о пользе и удобстве многослойной одежды для зимнего бега. А еще советует пить воду до и после пробежки, не пренебрегать головным убором и закрывать рот и нос шарфом или воротником, чтобы не вдыхать ледяной воздух.

Ранее мы писали, какие хитрости применяла похудевшая на 12 килограммов женщина.

Источник: Портал Ridlife.ru ✓ Надежный источник
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