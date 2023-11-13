Это можно даже диабетикам и худеющим: назван идеальный хлеб

Диетологи разобрались, так ли страшен хлеб, как о нем говорят

Почему-то есть такая теория, что есть хлеб – значит непременно поправиться и в случае диеты от него надо начисто отказаться. Это неправильно.



Врачи-диетологи говорят, что лишний вес появляется не от хлеба вообще, а от неправильного его поедания. Ведь как правило, его употребляют не просто так, а в виде бутерброда – например, с маслом или колбасой. И чтобы фигура не страдала от поедания хлеба, его необходимо есть в чистом виде и не более 120 граммов в сутки. Например, в сутки можно уплести семь полезных бутербродов! Если они будут с вареной куриной грудкой, лососем или иной полезной рыбой и зеленью, то в них окажется не больше ста калорий.

Более того, если правильно выбран сорт хлеба, он поможет похудеть, а не набрать килограммы. Для этого надо смотреть на то, какая мука использована при выпечке, какие добавки – соль, сахар или что-то еще.

Самый диетический хлеб, как оказалось, это ржаной. В нем втрое больше клетчатки, чем в пшеничном, он низкокалорийный и лучше усваивается организмом, а также положительно влияет на обмен веществ. Кроме того, в ржаном хлебе есть лизин – полезная аминокислота. К тому же он дает чувство сытости надолго благодаря большому количеству клетчатки.

Дозировка ржаного хлеба зависит от того, насколько активную жизнь вы ведете. 300-500 граммов активным и занимающимся физическим трудом людям, интеллектуалам и ведущим сидячий образ жизни хватит и 150 граммов.

Ранее мы писали, что употреблять хлеб в привычных нам дозах не полезно, по мнению врачей.



