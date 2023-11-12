Звезды с деменцией: память потерял не только Брюс Уиллис

Проблемы, вызванные возрастными изменениями, выявлены у 50 миллионов человек

Американский актер, звезда боевика "Крепкий орешек", страдает деменцией больше года. Из-за этой болезни у него проблемы с памятью, речью и слухом. Однако он не единственный из знаменитостей, получивший подобный диагноз.



Около 8 миллионов новых случаев этой болезни регистрируется в мире каждый год. Симптомы, как правило, одни и те же: ухудшаются мыслительные процессы, память, начинаются проблемы с тем, чтобы узнать близких людей.

Исполнитель роли Джеймса Бонда, Шон Коннери, страдал от сердечных болезней и от рака. Некоторые доктора считают, что именно болезнь сердца может стать предупреждающим сигналом о появлении патологий головного мозга. В данном случае так и вышло: со временем у Коннери диагностировали болезнь Альцгеймера, а на фоне этой хвори развилась деменция. Несколько месяцев перед смертью актер не мог даже говорить нормально.

"Железную леди" Великобритании также не обошли проблемы со здоровьем. После ряда микроинсультов Маргарет Тэтчер стало хуже и она сократила политическую и общественную деятельность. Через три года стало ясно, что у нее деменция. Умерла "железная леди" от инсульта в 88 лет.

Болезнь Альцгеймера, развившаяся в результате агрессивной опухоли головного мозга, привела к деменции и актера Валерия Золотухина. Звезда фильма "Ночной дозор" умер от осложнений на фоне опухоли мозга.

Рональд Рейган, один из президентов США, в результате падения с лошади получил травму головы. В конце концов она привела к той же болезни Альцгеймера. Экс-президент узнавал только жену и еще нескольких человек.

Исполнительница роли Миледи в фильме о мушкетерах Маргарита Терехова ушла из поля зрения публики еще в нулевых. Дочь Анна призналась, что маму не миновал тот же диагноз, что и у Рейгана. Она почти не передвигается самостоятельно и почти не разговаривает много лет.

Новых ролей не дождутся фанаты и от Джека Николсона, который перестал ориентироваться во времени и пространстве. Сын и дочь постоянно присматривают за 85-летним актером, заботясь о нем.

Проблемы с памятью заметили два года назад и у Светланы Светличной, которая весной 2021 года пропала и несколько дней не связывалась с близкими. Тогда актрису нашли, но вскоре она перестала узнавать родных и друзей.

И, наконец, в этом же списке основатель группы AC/DC Малкольм Янг. Австралийский музыкант почти все время существования группы был ее бессменным членом и только в 2014 году вынужден был отказаться от выступлений из-за здоровья. Тогда же родственники подтвердили у него деменцию, а через три года потерявший краткосрочную память музыкант умер.

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