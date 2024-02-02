Синоптики расстроили жителей Московского региона прогнозом погоды

Стихия продолжает буйствовать

В Москве и области сохраняется не самая лучшая для прогулок погода. Как рассказали синоптики, сегодня, 2 февраля, жители Московского региона столкнутся с неблагоприятными погодными условиями.



Так, в пятницу в российской столице и области будет идти мокрый снег. Кроме того, жителям столичного региона пообещали шквалистый ветер и гололедицу.



Впрочем, сильные морозы обошли своим вниманием Москву и область. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", столбик термометра не опустится ниже минус четырех градусов.

