Синоптики расстроили жителей Московского региона прогнозом погоды

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В Москве и области сохраняется не самая лучшая для прогулок погода. Как рассказали синоптики, сегодня, 2 февраля, жители Московского региона столкнутся с неблагоприятными погодными условиями.
Так, в пятницу в российской столице и области будет идти мокрый снег. Кроме того, жителям столичного региона пообещали шквалистый ветер и гололедицу.
Впрочем, сильные морозы обошли своим вниманием Москву и область. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", столбик термометра не опустится ниже минус четырех градусов.
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