Синоптики предупредили о "январских морозах" в Москве

В городе и области снова будет холодно

Последний зимний месяц вступил в свои права – до начала весны остались считанные недели. Однако говорить о потеплении пока не приходится. Напротив, столичный регион ждет новое похолодание.

Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сообщается, что уже скоро в столицу и область придут "январские морозы", столбик термометра будет показывать до -14 градусов. Такое понижение температуры ожидается с 7 февраля.

Однако сегодня, 5 февраля, погода даст жителям столичного региона небольшую передышку. Как отмечает телеканал "360", в понедельник в Москве потеплеет до -3 градусов.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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