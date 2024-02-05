Синоптики предупредили о "январских морозах" в Москве

В городе и области снова будет холодно

Последний зимний месяц вступил в свои права – до начала весны остались считанные недели. Однако говорить о потеплении пока не приходится. Напротив, столичный регион ждет новое похолодание.



Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сообщается, что уже скоро в столицу и область придут "январские морозы", столбик термометра будет показывать до -14 градусов. Такое понижение температуры ожидается с 7 февраля.



Однако сегодня, 5 февраля, погода даст жителям столичного региона небольшую передышку. Как отмечает телеканал "360", в понедельник в Москве потеплеет до -3 градусов.

