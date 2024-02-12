Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в России

Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в России
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Руководитель Гидрометцентра рассказал о грядущем похолодании

Завершение зимы в России будет очень морозным, как рассказал главный метеоролог страны. К 16 февраля практически на всей территории нашей страны температурный режим будет ниже, чем обычно. Поэтому снимать шубы и валенки еще рано. Похоже, что весна пока еще даже не намекает о своем скором приходе.

Роман Вильфанд отметил, что европейскую часть России ждет похолодание на 12-14 градусов. Также эксперт подчеркнул, что погода поменяется довольно резко после временной оттепели.

На Урале похолодание будет сопровождаться понижением температурных значений на 8-14 градусов. Однако Дальний Восток, Якутия и Магадан замерзнут чуть меньше – там градусник покажет значения всего лишь на 4-6 делений ниже нормы.

На юге России, по словам Вильфанда, аномального холода не ожидается. Погода там сейчас больше похожа на весеннюю. К концу недели восстановится привычная для этого сезона температура в Крыму, на Ставрополье и Черноморском побережье, а также в Краснодарском крае. А вот Иркутская, Амурская области и Забайкалье станут лидерами по тепловому режиму. В этих регионах будет обратная ситуация – температура немного повысится относительно нормы.

Также метеоролог сообщил, что похолодание в Сибири уже началось с этого понедельника. Аномальные морозы ожидают Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую, Томскую, Омскую и Новосибирскую области. Из-за перепада температур ситуация на дорогах может быть опасной. Это связано с образованием льда, предупредил Вильфанд.

Ранее "Утро.ру" писало об опасном циклоне, который обрушился на Россию. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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