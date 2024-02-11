Координация может уберечь вас от увечий

Февраль не радует россиян погодой – зима подарила нам череду жестоких морозов. Пешеходы вновь вынуждены лавировать по дорогам, стараясь не поскользнуться на вновь образовавшейся гололедице, на которую российским коммунальщикам глубоко плевать с высокой колокольни. Поэтому важно знать, как правильно падать без увечий и травм.

Как пишет портал "Ридлайф.ру", зимой падения на гололед становятся причиной обращений десятков тысяч россиян в травмпункты.

Прежде всего, во время гололеда нужно правильно ходить – как если бы вы ходили на лыжах. Скользите маленькими шагами и не отрывайте пятки от поверхности. Чуть расставьте в сторону руки для сохранения баланса.

Если же в оказались "в падении", а тело предательски летит на лед, приземлитесь на бок и прижмите сжатые в кулаки руки к груди – чтобы минимизировать травмы и спасти голову с другими частями тела. Падать на локти и вытянутые вперед руки – дело очень небезопасное.

Выбирайте правильную обувь: подошва должна обеспечивать хорошим сцеплением.