Обувь больше не скользит: помог трюк с клеем и солью

Этот способ подойдет для любой подошвы

Гололед — проблема не только водителей, но и многих пешеходов. Особенно опасен он после перепадов температуры, когда все тротуары и дорожки покрываются тонкой, еле заметной коркой наледи. Ходить уверенно даже в сильный гололед поможет всего один лайфхак. Нам понадобятся только соль и клей-момент.

Пока запасаетесь необходимыми ингредиентами, хорошо промойте и просушите обувь. На следующем этапе подошву нужно тщательно обезжирить. Для этого подойдет спирт, ацетон или уксус.

Ну а теперь приступим к самому главному — клеем необходимо намазать протектор нашей обуви. Тонкими полосочками охватывайте каждую выступающую часть, которая соприкасается со льдом во время ходьбы. Не стоит заливать всю подошву, но и жалеть "момента" не нужно — на все у вас уйдет примерно один маленький пузырек.

После нанесения клея на подошву, обувь следует оставить примерно на минуту. А когда капельки начали схватываться, посыпаем их крупной солью. Мелкая “экстра” в нашем случае не подходит, нужна именно каменная. Оставьте обувь еще немного подсушится и можно надевать.

После этого трюка обувь больше не будет скользить на гололеде. Способ подойдет для любого материала и не испортит подошву. А когда покрытие сотрется, то его можно просто и быстро обновить.

Ранее "Утро.ру" поделилось еще тремя лайфхаками, как сделать обувь безопасной в гололед.