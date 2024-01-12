Обувь больше не скользит: помог трюк с клеем и солью

Обувь больше не скользит: помог трюк с клеем и солью
Фото:unsplash.com
Этот способ подойдет для любой подошвы

Гололед  —  проблема не только водителей, но и многих пешеходов. Особенно опасен он после перепадов температуры, когда все тротуары и дорожки покрываются тонкой, еле заметной коркой наледи. Ходить уверенно даже в сильный гололед поможет всего один лайфхак. Нам понадобятся только соль и клей-момент. 

Пока запасаетесь необходимыми ингредиентами, хорошо промойте и просушите обувь. На следующем этапе подошву нужно тщательно обезжирить. Для этого подойдет спирт, ацетон или уксус. 

Ну а теперь приступим к самому главному  —  клеем необходимо намазать протектор нашей обуви. Тонкими полосочками охватывайте каждую выступающую часть, которая соприкасается со льдом во время ходьбы. Не стоит заливать всю подошву, но и жалеть "момента" не нужно  —  на все у вас уйдет примерно один маленький пузырек. 

После нанесения клея на подошву, обувь следует оставить примерно на минуту. А когда капельки начали схватываться, посыпаем их крупной солью. Мелкая “экстра” в нашем случае не подходит, нужна именно каменная. Оставьте обувь еще немного подсушится и можно надевать.

После этого трюка обувь больше не будет скользить на гололеде. Способ подойдет для любого материала и не испортит подошву. А когда покрытие сотрется, то его можно просто и быстро обновить. 

Ранее "Утро.ру" поделилось еще тремя лайфхаками, как сделать обувь безопасной в гололед. 

Источник: Утро.ру
По теме

"Я ушла от мужа": Кудрявцева выступила с важным заявлением

Ведущая рассказала о проблемах в семье

Высоцкая публично отреклась от России

Знаменитость раскритиковали после нового заявления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей