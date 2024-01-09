Всего пять минут – и обувь перестанет скользить на льду

Всего пять минут – и обувь перестанет скользить на льду
Фото: freepik.com
Зимой, когда перепады температур превращают тротуары и тропинки в каток, эти хитрости спасут ваше здоровье, а то и жизнь

Во многих регионах страны перепады температуры от тепла к морозу – привычное дело. После парочки таких скачков снег, подтаявший при плюсе, в минус становится льдом, опасным для передвижения. Опытные специалисты придумали, как сделать обувь безопасной для прогулок по скользкой поверхности. И для этого понадобится всего пять минут.

Мало какая обувь изначально оснащена подходящей для льда подошвой, а купить ледоступы можно далеко не везде. Поэтому многие пользуются советами пап и дедушек, спасавших семью от падений задолго до появления фабричных девайсов.

Известны три самых популярных способа обеспечить обуви лучшее сцепление со льдом. Если у ваших ботинок гладкая подошва, все просто: обезжирить подошву любой спиртосодержащей жидкостью и наклеить в любом порядке полоски пластыря.

Второй способ подходит также и для рифленой подошвы. Маленькие кусочки плотной ткани или резины аккуратно наклеиваются на подошвы обувным или суперклеем. На несколько выходов на улицу этого вполне хватит.

И еще один способ для гладкой подошвы – но, в принципе, можно попробовать и с рифленой. Это клей и песок. Намазать подошву клеем и посыпать сразу же песком. Когда подсохнет, оставшийся песок стряхнуть. Да, со временем песок стирается и осыпается, но никто не мешает время от времени повторять манипуляции.

Ранее мы рассказывали, как своими руками из подручных средств приготовить шикарный спрей для отмывания холодильника.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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