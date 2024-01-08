Психолог назвал самый простой способ быстро втянуться в работу после праздников

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Психолог Михаил Хорс рассказал, как быстро втянуться в работу после длительных выходных. Главное – разрешить внутри себя сопротивление началу рабочих будней.
Ныне офисные реалии таковы, что люди стремятся к эффективности, которая заставляет многих сотрудников вдохновляться речами "коучей", ораторов и информационных шарлатанов. Так люди пытаются искать источник вдохновения для рабочего энтузиазма.
"Они такими мыслями и призывами отменяют свою человечность", – высказался психолог.
Однако для того, чтобы работа шла в гору, нужна, главным образом, дисциплина. Эмоциональное восприятие здесь играет не главную роль. Можно работать и с меньшей эффективностью. Важно не критиковать себя за внутреннее сопротивление и постепенно втягиваться в трудовую неделю.
Важно также дать себе время на "разгон". Не наваливайте сразу на себя непосильную нагрузку – вхождение в рабочий ритм должно быть постепенным, уточняет "Радио 1".
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