Психолог назвал самый простой способ быстро втянуться в работу после праздников

Психолог назвал самый простой способ быстро втянуться в работу после праздников
Chris Robbins/www.globallookpress.com
Мотивационные ораторы тут не помогут

Психолог Михаил Хорс рассказал, как быстро втянуться в работу после длительных выходных. Главное – разрешить внутри себя сопротивление началу рабочих будней.

Ныне офисные реалии таковы, что люди стремятся к эффективности, которая заставляет многих сотрудников вдохновляться речами "коучей", ораторов и информационных шарлатанов. Так люди пытаются искать источник вдохновения для рабочего энтузиазма.

"Они такими мыслями и призывами отменяют свою человечность", – высказался психолог.

Однако для того, чтобы работа шла в гору, нужна, главным образом, дисциплина. Эмоциональное восприятие здесь играет не главную роль. Можно работать и с меньшей эффективностью. Важно не критиковать себя за внутреннее сопротивление и постепенно втягиваться в трудовую неделю.

Важно также дать себе время на "разгон". Не наваливайте сразу на себя непосильную нагрузку – вхождение в рабочий ритм должно быть постепенным, уточняет "Радио 1".

Источник: RT ✓ Надежный источник

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