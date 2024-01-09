Хитрый способ использовать кошачий наполнитель в машине: зимой скажете спасибо

Хитрый способ использовать кошачий наполнитель в машине: зимой скажете спасибо
Фото:freepik.com
Три причины возить с собой наполнитель для кошачьего туалета

Если для большинства зима  —  это огоньки, снежки и Новый год, то у автомобилистов ассоциация другая: зима  —  проблемы на дорогах. В этот период нужно часами откапывать машину, снимать наледь с окон и выталкивать забуксовавший автомобиль. Вы удивитесь, но помочь может обычный кошачий наполнитель. 

Способ первый 

Забуксовали на гололедице? Не беда, если в багажнике есть пачка наполнителя для кошачьего туалета. Насыпьте гранулы под колеса и удивитесь, как быстро сможете выехать. Наполнитель сделает поверхность льда не такой скользкой, и колеса перестанут буксовать. 

Второй способ

В этот раз наполнитель для туалета следует возить не в багажнике, а в салоне. Дело в том, что эти гранулы  —  отличный сорбент, который впитывает влагу. Так в салоне будут меньше запотевать окна, а соответственно, и меньше леденеть. Наполнитель можно насыпать в коробку и положить под сиденье. 

Третий способ

Часто машины с задним приводом начинают буксовать из-за недостаточного веса в задней части. Нас снова спасет наполнитель. Положите увесистый мешок в багажник и выехать будет гораздо проще. За счет увеличения веса автомобиля повышается сцепка шин со льдом. 

Ранее мы поделились советами, как избавится от конденсата и плесени на окнах.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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