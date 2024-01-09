Хитрый способ использовать кошачий наполнитель в машине: зимой скажете спасибо

Три причины возить с собой наполнитель для кошачьего туалета

Если для большинства зима — это огоньки, снежки и Новый год, то у автомобилистов ассоциация другая: зима — проблемы на дорогах. В этот период нужно часами откапывать машину, снимать наледь с окон и выталкивать забуксовавший автомобиль. Вы удивитесь, но помочь может обычный кошачий наполнитель.

Способ первый

Забуксовали на гололедице? Не беда, если в багажнике есть пачка наполнителя для кошачьего туалета. Насыпьте гранулы под колеса и удивитесь, как быстро сможете выехать. Наполнитель сделает поверхность льда не такой скользкой, и колеса перестанут буксовать.

Второй способ

В этот раз наполнитель для туалета следует возить не в багажнике, а в салоне. Дело в том, что эти гранулы — отличный сорбент, который впитывает влагу. Так в салоне будут меньше запотевать окна, а соответственно, и меньше леденеть. Наполнитель можно насыпать в коробку и положить под сиденье.

Третий способ

Часто машины с задним приводом начинают буксовать из-за недостаточного веса в задней части. Нас снова спасет наполнитель. Положите увесистый мешок в багажник и выехать будет гораздо проще. За счет увеличения веса автомобиля повышается сцепка шин со льдом.

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