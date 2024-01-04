"Полезный" совет из интернета сломал стиральную машину: не делайте так никогда

"Полезный" совет из интернета сломал стиральную машину: не делайте так никогда
Фото: unsplash.com
Популярные лайфхаки из Сети далеко не всегда могут оказаться полезными

В Сети все больше появляется различных советов, преподносящихся как идеальный способ что-то отмыть, починить, убрать трудновыводимые пятна и прочее. Но нередко результатом становятся не чистые вещи, а сломанная "стиралка".

Не стоит доверчиво следовать всем подсказкам подряд: нередко их пишут люди, далекие от понимания того, что советуют. Им важны просмотры и лайки, а последствия применения их рекомендаций расхлебывают наивные пользователи. Мастера по ремонту бытовых приборов все чаще остаются шокированы, приходя на очередной вызов и узнавая, что хозяйка стирала вещи с солью, чтобы сделать их мягкими и яркими.

На многих хозяйственных ресурсах пишут, что соль усиливает свойства стирального порошка, и если положить столовую ложку в контейнер для порошка (а то и прямо в барабан вместе с вещами), то вернутся прежние чистые и яркие оттенки, а мягкость вещей возрастет в разы. Такой "полезный" совет из интернета в итоге сломает стиральную машину, лучше не делайте так никогда.

Да, результат применения этой добавки безусловно очевиден... но последствия далеки от радостных. Мастера-ремонтники знают, что если регулярно добавлять соль при стирке, то детали стиральной машинки гораздо быстрее приходят в негодность. Кроме того, "внутренности" агрегата окисляются. Манжеты и резиновые уплотнители страдают первыми.

Бороться с накипью, говорят мастера, лучше лимонной кислотой. Она очищает барабан и резиновое кольцо машины, но не разъедает и не вредит прибору. А что касается соли, то не нужно класть ее при стирке, можно просто замочить ткань в соляном растворе (3 столовые ложки на литр) на пару часов. А после спокойно стирайте их. Желаемые результаты будут достигнуты гораздо более безопасным для вас и вашей техники способом.

Ранее мы писали, как изготовить своими руками кондиционер для белья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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