Простая хитрость поможет идеально отстирать шерстяные вещи

Простая хитрость поможет идеально отстирать шерстяные вещи
Фото: unsplash.com
Способ поможет сберечь аксессуары

Шерстяные вещи являются крайне притязательными при стирке. В машинке делать это строго запрещено даже на бережном режиме, поскольку часто приводит к образованию катышек и внешней порче предметов. Все специалисты поголовно рекомендуют отмывать загрязнения вручную, и есть простая хитрость, которая поможет идеально отстирать шерстяные вещи.

Для этого понадобится обычный шампунь или гель для душа. На одну стирку берем примерно 50 мл любого средства и добавляем его в теплую воду. Предварительно размешиваем в тазике до образования пены и замачиваем вещи примерно на полчаса-час. Затем немного простирываем, ополаскиваем – и все готово.

Преимущества такого способа заключаются в том, что это позволяет сохранить текстуру и цвет шерстяной вещи. Она не потеряет свою форму, будет выглядеть чистой и аккуратной, чем непременно порадует своего обладателя. Дополнительно шампуни и гели для душа придают предметам одежды мягкость, и они очень приятно соприкасаются с телом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как освежить кухонные полотенца.

Источник: Утро.ру
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