Как освежить замызганные кухонные полотенца без вреда для ткани

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Со временем любые кухонные полотенца теряют свой первоначальный вид – на них налипает жир, пятна от кофе и прочей грязи.
Многие домохозяйки прибегают для отбеливания текстиля к агрессивной химии вроде отбеливателей или едких веществ. Однако такие средства лишь ускоряют износ ткани.
Гораздо безопаснее и эффективнее замочить замызганные полотенца в растворе обычного хозяйственного мыла и соды – эта народная примочка помогает удалить даже старые пятна.
Для приготовления такого раствора возьмите:
– 1/2 бруска хозмыла
– 5 ст.л. кальцинированной соды
– Кипяток
Натрите мыло, добавьте соду, залейте 3-4 литрами кипятка. Опустите в полученную смесь загрязнённые полотенца на 1 час. После этого их можно постирать обычным методом.
Этот бюджетный способ поможет вернуть любым кухонным тряпкам былую белизну и свежесть без ущерба для ткани!
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