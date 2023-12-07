Как освежить замызганные кухонные полотенца без вреда для ткани

Как освежить замызганные кухонные полотенца без вреда для ткани
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
В ход пойдут хозяйственное мыло и сода

Со временем любые кухонные полотенца теряют свой первоначальный вид – на них налипает жир, пятна от кофе и прочей грязи.

Многие домохозяйки прибегают для отбеливания текстиля к агрессивной химии вроде отбеливателей или едких веществ. Однако такие средства лишь ускоряют износ ткани.

Гораздо безопаснее и эффективнее замочить замызганные полотенца в растворе обычного хозяйственного мыла и соды – эта народная примочка помогает удалить даже старые пятна.

Для приготовления такого раствора возьмите:

– 1/2 бруска хозмыла

– 5 ст.л. кальцинированной соды

– Кипяток

Натрите мыло, добавьте соду, залейте 3-4 литрами кипятка. Опустите в полученную смесь загрязнённые полотенца на 1 час. После этого их можно постирать обычным методом.

Этот бюджетный способ поможет вернуть любым кухонным тряпкам былую белизну и свежесть без ущерба для ткани!

Ранее сообщалось, какие ошибки совершают многие хозяйки при стирке.

Источник: GutenMorgen
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