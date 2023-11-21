Метод стирки "три ложки": получаем "вау"-эффект за считанные мгновенья

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Жизнь такова, что без казусов в ней не обойтись: тут поторопились и случайно уронили кусочек торта на блузку, а здесь одно неловкое движение – и пролили горячий чай на джинсы. Трапеза заканчивается, а пятна на одежде остаются, изрядно портя ее внешний вид. И когда привычные порошки бессильны, на помощь приходит метод "три ложки".
Состоит он в трех щедрых столовых ложках соли, которые надо смешать с одной столовой ложкой обычного разрыхлителя для теста. Затем следует взять таз, налить в него теплой воды и добавить туда нашу самодельную смесь. В полученный раствор закидываем все пострадавшие вещи с боевыми пятнами от салатов, супов, варенья и прочих радостей. Ждем, пока они пропитаются.
После вещи транспортируются в стиральную машину и стираются в ней, как обычно. В барабан машины можно докинуть еще несколько ложек соли – для подстраховки.
Благодаря методу "три ложки" получаем "вау"-эффект от стирки за считанные мгновенья. Одежда будет как новая! Метод справляется даже с трудновыводимыми пятнами.
Ранее были названы дни, в которые категорически нельзя затевать стирку.
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