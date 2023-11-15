Какие вещи строго запрещено стирать вместе: испортите весь гардероб

К этому вопросу нельзя подходить безалаберно

Часто хозяйки не хотят особенно заморачиваться и могут отправить в стиральную машину весь ворох грязных вещей, скопившихся за неделю. Такой подход абсолютно не правильный – безолаберность может привести к тому, что многие предметы гардероба будут безвозвратно испорчены. Так, некоторые вещи никогда нельзя стирать вместе с другими.





Вещи с сильными загрязнениями

Новая одежда



Джинсы



Шерстяные вещи

В первую очередь, не стоит отправлять в барабан к другим элементам гардероба вещи с сильными загрязнениями. Если вы поставили огромное жирное пятно на штанах или сняли с ребенка футболку, в которой он валялся на траве, потребуется отдельный подход к очистке. Такие вещи вряд ли отстираются в обычном режиме, зато могут испачкать своих соседей. Их следует отдельно замочить со специальными средствами, а уже потом также отдельно постирать в машинке.Новую одежду категорически не рекомендуется отправлять в машинку с другими вещами. Никто не знает, как поведет себя обновка, она может покрасить своих соседей или оставить на них зацепки.Джинсы – это предмет гардероба, который не нужно стирать слишком часто. Их стоит отправлять в стирку только при наличии видимых загрязнений. Джинсы тоже часто красят другие вещи, а также их грубая ткань может негативным образом сказаться на более "нежных" предметах гардероба.Шерстяные вещи – отдельная история. Их всегда нужно стирать без другой одежды и в особом щадящем режиме. Буквально одна неправильная стирка может превратить любимый свитер в растянутую тряпку.