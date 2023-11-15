Какие вещи строго запрещено стирать вместе: испортите весь гардероб

Какие вещи строго запрещено стирать вместе: испортите весь гардероб
Фото: www.unsplash.com
К этому вопросу нельзя подходить безалаберно

Часто хозяйки не хотят особенно заморачиваться и могут отправить в стиральную машину весь ворох грязных вещей, скопившихся за неделю. Такой подход абсолютно не правильный – безолаберность может привести к тому, что многие предметы гардероба будут безвозвратно испорчены. Так, некоторые вещи никогда нельзя стирать вместе с другими.

Вещи с сильными загрязнениями


В первую очередь, не стоит отправлять в барабан к другим элементам гардероба вещи с сильными загрязнениями. Если вы поставили огромное жирное пятно на штанах или сняли с ребенка футболку, в которой он валялся на траве, потребуется отдельный подход к очистке. Такие вещи вряд ли отстираются в обычном режиме, зато могут испачкать своих соседей. Их следует отдельно замочить со специальными средствами, а уже потом также отдельно постирать в машинке.

Новая одежда


Новую одежду категорически не рекомендуется отправлять в машинку с другими вещами. Никто не знает, как поведет себя обновка, она может покрасить своих соседей или оставить на них зацепки.


Джинсы


Джинсы – это предмет гардероба, который не нужно стирать слишком часто. Их стоит отправлять в стирку только при наличии видимых загрязнений. Джинсы тоже часто красят другие вещи, а также их грубая ткань может негативным образом сказаться на более "нежных" предметах гардероба.


Шерстяные вещи


Шерстяные вещи – отдельная история. Их всегда нужно стирать без другой одежды и в особом щадящем режиме. Буквально одна неправильная стирка может превратить любимый свитер в растянутую тряпку.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Куда пропал Сергей Шнуров после смерти Пригожина

Активность артиста резко снизилась

Известного артиста не взяли на СВО: почему отказали звезде

Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей