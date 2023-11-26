Это "лекарство" избавит от головной боли при стирке

Одна таблетка - и вы забудете про замачивания и отстирывания, отчистятся даже многолетние пятна

Конечно, появление стиральных машин здорово облегчило жизнь современных хозяек. Однако есть вещи, которые технике не под силу. Например, сложные или особо крепко въевшиеся в волокна ткани пятна. К сожалению, сладить с ними обычная машинка не может. Но эксперты нашли "лекарство" от этой головной боли.

Нет, не цитрамон и не пенталгин. Другая таблетка поможет спасти, например, кухонные полотенца, которые даже новые очень быстро теряют свежесть и аккуратность. С помощью этого "лекарства" отстираются не только полотенца, но и другие вещи, пострадавшие от пятен.

Итак, вам поможет... обычная таблетка для посудомоечной машины. Да-да, она отлично отработает пятна от косметики, ягод, травы, жира, алкоголя и соусов. Ее не причислишь к агрессивным чистящим средствам, потому что предназначены такие таблетки для мытья как раз посуды – а она контактирует с продуктами, так что в состав таблеток не добавляют опасных компонентов.

Применение этого средства элементарно простое. Положите ее в барабан стиральной машинки вместе с бельем и установите режим 60 или выше градусов. Если стираются сильно запачканные вещи, можно натереть на терке немного хозяйственного мыла (коричневые пахучие бруски до сих пор продаются в магазинах) и высыпать туда же, в барабан, к вещам.

Достав постиранные вещи из стиральной машины, вы приятно удивитесь, увидев, какие они чистые. Неудивительно, что продажи таблеток для посудомойки растут день ото дня: их покупают даже те хозяйки, у кого посудомоечной машины нет. Но они знают секрет борьбы с трудновыводимыми пятнами, поэтому возле стиральной машинки всегда стоит баночка с "лекарством".

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