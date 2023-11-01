Почему дверцу стиральной машины нельзя оставлять открытой

Не стоит "проветривать" технику

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку при использовании стиральной машины, оставляя дверцу открытой после работы. Однако специалисты настаивают, что "проветривать" технику нет никакой необходимости.

Дело в том, что изготовители заранее предусматривают возможно вентиляции барабана. Самодеятельность же может лишь навредить дорогой технике, привести к поломке.

Если постоянно оставлять дверцу стиральной машины открытой, то со временем она сместится вниз под собственным весом. В таком случае точки защелкивания и блокировки перестанут совпадать.

Если дверца не будет плотно закрыта, то стиральная машина не начнет работать. Со временем это может привести к сбою в электронике – придется тратиться либо на мастера, либо на новую технику.

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