Почему дверцу стиральной машины нельзя оставлять открытой

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Многие хозяйки допускают серьезную ошибку при использовании стиральной машины, оставляя дверцу открытой после работы. Однако специалисты настаивают, что "проветривать" технику нет никакой необходимости.
Дело в том, что изготовители заранее предусматривают возможно вентиляции барабана. Самодеятельность же может лишь навредить дорогой технике, привести к поломке.
Если постоянно оставлять дверцу стиральной машины открытой, то со временем она сместится вниз под собственным весом. В таком случае точки защелкивания и блокировки перестанут совпадать.
Если дверца не будет плотно закрыта, то стиральная машина не начнет работать. Со временем это может привести к сбою в электронике – придется тратиться либо на мастера, либо на новую технику.
Ранее мы рассказывали, почему нельзя стирать при температуре 30-40 градусов.
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