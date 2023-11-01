Почему дверцу стиральной машины нельзя оставлять открытой

Почему дверцу стиральной машины нельзя оставлять открытой
Фото: pixabay.com
Не стоит "проветривать" технику

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку при использовании стиральной машины, оставляя дверцу открытой после работы. Однако специалисты настаивают, что "проветривать" технику нет никакой необходимости.

Дело в том, что изготовители заранее предусматривают возможно вентиляции барабана. Самодеятельность же может лишь навредить дорогой технике, привести к поломке.

Если постоянно оставлять дверцу стиральной машины открытой, то со временем она сместится вниз под собственным весом. В таком случае точки защелкивания и блокировки перестанут совпадать.

Если дверца не будет плотно закрыта, то стиральная машина не начнет работать. Со временем это может привести к сбою в электронике – придется тратиться либо на мастера, либо на новую технику.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя стирать при температуре 30-40 градусов.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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