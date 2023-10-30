Проточный или накопительный: какой водонагреватель выбрать

Плюсы и минусы техники

Зимние дни все ближе, а потребность в постоянной горячей воде все больше. Многие россияне не пользуются центральными коммунальными системами, предпочитая отапливать жилье и нагревать воду собственными силами.

Особенно это актуально для жителей частных домов. Если центральных коммуникаций нет, то перед гражданами рано или поздно встает вопрос о выборе водонагревателя. Собственно, делятся они всего на два вида.

Накопительный нагреватель в народе называют просто бойлер. Он работает довольно просто: собирает воду в бак и нагревает ее. Техника с хорошей теплоизоляцией еще и долгое время не позволяет воде остыть.

Очевидные минусы – габариты и сложность установки для газовых моделей. В этом случае граждане отдают предпочтение проточным нагревателям, которые, как понятно из названия, нагревают воду в потоке.

Они могут работать продолжительное время и обеспечить горячей водой большую семью – ждать набора не придется. Однако для мощных моделей придется тянут кабель от щита. Техника потребляет больше электричества, чем бойлер.

Накопительный больше удобен тогда, когда водогреем планируется пользоваться от случая к случаю. Если семья большая, а места в квартире под объемный бойлер нет, то следует подумать о покупке проточного прибора.



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