Назван главный риск при при установке стиральной машины на кухне

Назван главный риск при при установке стиральной машины на кухне
Фото: unsplash.com
Вопрос, можно ли монтировать подобную технику на кухне, до сих пор вызывает массу разногласий

Тема, где устанавливать стиральную машину, до сих пор является дискуссионной. Конечно, решение в итоге каждый принимает сам, исходя из того, какая планировка в квартире и где элементарно есть место для установки техники. Однако принимать решение необходимо взвешенно, продумав все аспекты.

Разместив "стиралку" на кухне, вы сэкономите место в ванной или коридоре. Чаще всего кухня – самое просторное место в квартире, и это плюс в пользу решения установки машинки там. Кроме того, это экономит время: можно одновременно стирать и готовить или делать что-то еще, оптимизируется время. Еще один плюс – в кухне уже есть нужные коммуникации, так что установка займет меньше времени и усилий.

Однако есть и негативные стороны такого решения. Например, если сломается стиральная машина, кухню затопит и может повредиться мебель или электроника. К тому же грязная одежда неприятно пахнет и при стирке машинка тоже транслирует эти запахи. Домашним может быть неприятно, например, принимать пищу в таких "ароматах".

И еще: стиральная машинка займет место, которое могло бы пойти под предмет мебели или хранения пищевых или иных продуктов. Не говоря уже о том, что процесс отжима у многих марок весьма шумный, а дополнительный шум на кухне не всем по нраву.

Подводя итоги: да, машинку лучше размещать в ванной, где для нее все условия: вентиляция, безопасность, возможность отводить воду и много пространства. Но строгих запретов на установку стиральной техники на кухне, в коридоре или других местах квартиры нет. Просто позаботьтесь о правильном оборудовании слива, вовремя чистите фильтр и ухаживайте за техникой.

Ранее мы писали о секретной функции "стиралки", о которой мало кто знает.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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