Назван главный риск при при установке стиральной машины на кухне

Вопрос, можно ли монтировать подобную технику на кухне, до сих пор вызывает массу разногласий

Тема, где устанавливать стиральную машину, до сих пор является дискуссионной. Конечно, решение в итоге каждый принимает сам, исходя из того, какая планировка в квартире и где элементарно есть место для установки техники. Однако принимать решение необходимо взвешенно, продумав все аспекты.

Разместив "стиралку" на кухне, вы сэкономите место в ванной или коридоре. Чаще всего кухня – самое просторное место в квартире, и это плюс в пользу решения установки машинки там. Кроме того, это экономит время: можно одновременно стирать и готовить или делать что-то еще, оптимизируется время. Еще один плюс – в кухне уже есть нужные коммуникации, так что установка займет меньше времени и усилий.

Однако есть и негативные стороны такого решения. Например, если сломается стиральная машина, кухню затопит и может повредиться мебель или электроника. К тому же грязная одежда неприятно пахнет и при стирке машинка тоже транслирует эти запахи. Домашним может быть неприятно, например, принимать пищу в таких "ароматах".

И еще: стиральная машинка займет место, которое могло бы пойти под предмет мебели или хранения пищевых или иных продуктов. Не говоря уже о том, что процесс отжима у многих марок весьма шумный, а дополнительный шум на кухне не всем по нраву.

Подводя итоги: да, машинку лучше размещать в ванной, где для нее все условия: вентиляция, безопасность, возможность отводить воду и много пространства. Но строгих запретов на установку стиральной техники на кухне, в коридоре или других местах квартиры нет. Просто позаботьтесь о правильном оборудовании слива, вовремя чистите фильтр и ухаживайте за техникой.

Ранее мы писали о секретной функции "стиралки", о которой мало кто знает.

