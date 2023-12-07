Лишились стиральной машины: всему виной "полезный" совет из интернета

Рассказываем, как делать точно не стоит

Обилие советов в интернете, способных облегчить процесс стирки, сейчас просто зашкаливает. Тема является довольно популярной, поскольку ни одна хозяйка не хочет тратить на рутину слишком много своего драгоценного времени – ведь дел и без того очень много. Известные блогеры делятся своими лайфхаками по уборке или чистке вещей, заботясь только о просмотрах, но не о надежности способа.

Например, сейчас в Сети россияне активно жалуются, что из-за "полезного" совета из интернета они лишились стиральной машины. Им рекомендовали отказаться от классических стиральных порошков, заменив все на тертое хозяйственное мыло.

Блогер объяснял все очень убедительно, показывал эффектные результаты стирки, после которых вещи оставались яркими, а все загрязнения исчезали как по взмаху волшебной палочки. Также заявлялось о невероятной мягкости ткани, которой удается добиться даже без использования кондиционера для белья.

Только о проблемах такой "хитрости" статья умалчивает, а они довольно существенные, поскольку могут лишить человека стиральной машины.

Все дело в том, что хозяйственное мыло вымыть до конца очень трудо – как с вещей, так и со стенок стиральной машины. В устройстве оно начинает оседать в виде маслянистой поверхности, к которой прилипают все волосинки, катышки и прочие предметы. Внутри они могут образовать пробку в самых важных частях, что в итоге приведет к серьезной поломке.

Специалисты по ремонту техники говорят, что сейчас легче внимательно и бережно относиться к стиральной машинке, чем проводить сомнительные эксперименты. Достать некоторые детали для ремонта очень тяжело, а если и получается, то за такие деньги легче купить новое устройство.

Ранее россияне рассказали, как они лишились всего огорода из-за совета из интернета.